"Не нужно искать трагедию". Садыр Жапаров прокомментировал скандал с неправильным флагом

С.Жапаров: Оказывается, в мэрию поступило предложение 1 января поднять флаг, изготовленный на средства патриотов-спонсоров.

Президент Садыр Жапаров дал очередное интервью государственному информагентству "Кабар". В нем он прокомментировал ситуацию с флагом на площади Ала-Тоо.

Журналист спросил, будут ли чиновники привлечены к ответственности за то, что на площади был поднят неправильный флаг. Президент заявил, что нужно уже прекратить все обсуждения на тему флага.

"Не нужно искать трагедию в истории с флагом на площади 1 января. Оказывается, в мэрию поступило предложение 1 января поднять флаг, изготовленный на средства патриотов-спонсоров. В мэрии согласились и подняли новый флаг. 8 января был официально поднят флаг, дизайн которого был тщательно рассмотрен, принят Жогорку Кенешем с учетом всех поправок, а после утвержден постановлением кабмина. Все, давайте уже прекратим все дискуссии о флаге", - сказал президент.





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