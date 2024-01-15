В Бишкеке пропал шестилетний ребенок. Милиция просит помощи в поисках

Был одет: в серый джемпер с капюшоном, черную жилетку, черные брюки, обут в калоши.

Шестилетний Алихан Абдукахаров вышел из дома в жилмассиве "Мурас-Ордо" вчера, 14 января, днем, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека.

Был одет: в серый джемпер с капюшоном, черную жилетку, черные брюки, обут в калоши.

Особые приметы: у ребенка речевые нарушения, он не может говорить.

Всех владеющих какой-либо информацией просят сообщить в дежурную часть по телефонам: 0312 56 60 43, 0312 56 32 48, 0502 21 10 03, 0312 88 02 88, 102.





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