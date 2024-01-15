За необоснованное повышение арендной платы и сокрытие доходов задержан один из владельцев торгово-рыночных комплексов г.Джалал-Абад

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный И.Н.А. водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР, в настоящее время ведётся следствие.

ГКНБ КР по факту мошенничества и уклонения от уплаты налогов задержан владелец одного из торгово-рыночных комплексов г.Джалал-Абад гражданин КР И.Н.А.

Установлено, что И.Н.А., на протяжении нескольких лет, пользуясь затруднительным положением арендаторов торговых точек, систематически в одностороннем порядке повышал арендную плату, несогласных арендаторов под угрозой расторжения договоров принуждал скрывать фактическую стоимость оплачиваемой ими аренды. Тем самым в налоговых отчётах указывал заниженные суммы арендной платы. По указанным обстоятельствам в адрес ГКНБ КР поступило несколько коллективных обращений от арендаторов торговых точек.

Вследствие многолетней действующей схемы, подследственный И.Н.А. выступая посредником между арендаторами торговых точек и налоговыми органами, обманным путём присваивал оплачиваемые торговцами налоговые платежи.

По результатам налоговой проверки установлено, что в результате корыстных действий и выстроенной коррупционной схемы, владельцем рынка государственному бюджету нанесён ущерб на сумму более 10 000 000 сом.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст.209 ч.4 п.1 («Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в особо крупном размере») УК Кыргызской Республики.

Данное дело возбуждено с соблюдением всех требований Указа Президента Кыргызской Республики «О введении временного запрета на проведение проверок субъектов предпринимательства до 31.12.2024 года», т.к. выявлены конкретные факты нарушения субъектом предпринимательства законодательства Кыргызской Республики.

Задержанный И.Н.А. водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР, в настоящее время ведётся следствие.