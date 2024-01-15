Бакыт Торобаев посетил 4 объекта по ирригации Ысык-Атинского района

Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием канала "Рассвет", расположенного в Нурмамбетовском айылном аймаке.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью межхозяйственных объектов по Ысык-Атинскому району Чуйской области.

Первый объект с которым он ознакомился был бассейн декадного регулирования (БДР) "Ысык-Ата", расположенный в районе села Сын-Таш. Он был введен в эксплуатацию в 1975 году. Нынешний объем БДР составляет 3,0 млн. м3, а в 2024 году будет подготовлена проектно-сметная документация по расширению БДР на 9,0 млн м3. Работы по расширению начнутся в 2025 году. В результате будет улучшено водоснабжение 20 000 га орошаемых земель.

Далее, Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием канала "Рассвет", расположенного в Нурмамбетовском айылном аймаке.

"Данный канал введен в эксплуатацию в 1978 году, его общая протяженность составляет 8,3 км. Подготовлены проектно-сметные документы по увеличению пропускной способности канала в 2023 году с 4,0 м3/сек до 8,0 м3/сек, работы будут завершены в 2024 году. В результате будет улучшено водоснабжение 8000 га орошаемых земель", - сказал Торобаев.

Также Бакыт Торобаев отметил, что в текущем году на водохранилище "1 мая" в Интернациональном айылном аймаке начнутся работы по устройству геомембраны, в результате будет улучшено орошаемое водоснабжение на 8000 га орошаемых земель.

Кроме того, он отметил, что в этом году запланированы работы по бетонированию 350-метрового участка канала "Р-9", расположенного в Люксембургском айылном аймаке.

"Из них на участке 68 м планируется применить в пилотном режиме "бетонное полотно". В результате будет освоено 1900 га новых орошаемых земель. Будет улучшена водообеспеченность 8000 га орошаемых земель.



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