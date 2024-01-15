Повышенный тариф на проезд в Бишкеке 15 января действовать не начнет

Повышенный тариф на проезд в общественном транспорте Бишкека начнет действовать позже.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Напомним, стоимость проезда в автобусах и троллейбусах при безналичной оплате будет 17 сомов, при наличной - 20 сомов. В частных автобусах и маршрутках проезд будет стоить 20 сомов.

Отметим, что повышенный тариф должен был начать действовать с завтрашнего дня, 15 января. Однако на сегодняшний день в связи с выходными днями и каникулами процедуры по утверждению проекта постановления Бишкекского горкенеша об изменении тарифа еще не завершились.



Напомним, депутаты БГК одобрили повышение на своей очередной сессии 27 декабря 2023 года. Согласно регламенту горкенеша, принятые нормативные правовые акты начинают действовать по истечении 15 дней с момента официальной публикации документа.

"В связи с этим жители и гости столицы будут ездить по старым тарифам до момента введения нового тарифа в общественном транспорте", - сообщили в мэрии.



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