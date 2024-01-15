Школьники из Кыргызстана завоевали медали на олимпиаде по математике, физике и информатике

Кыргызстанские школьники завоевали медали на международной олимпиаде по математике, физике и информатике в Алматы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, олимпиада "Жаутыков IZhO - 2023" прошла 8-13 января 2024 года в Алматы. В ней приняли участие 700 школьников из 16 стран.
От Кыргызстана выступили шесть команд в разных дисциплинах, а также трое школьников в индивидуальных соревнованиях.
Школьники, завоевавшие медали по математике:
Киргизбаев Назар, ученик 10-го класса физико-математической школы-лицея им. Якира Е. Б. №61. Серебряная медаль.
Асанкадыров Айдын, ученик 10-го класса физико-математической школы-лицея им. Якира Е. Б. №61. Серебряная медаль.
Эшперов Нурсултан, ученик 10-го класса школы "Газпром Кыргызстан". Бронзовая медаль.
Тренеры: Ишматов Мамат, Мамбетов Тимур.
Школьники, завоевавшие медали по физике:
Турдукеев Атай, ученик 11-го класса международного образовательного учреждения "Сапат". Бронзовая медаль.
Баратали Бектур, ученик 11-го класса международного образовательного учреждения "Сапат". Бронзовая медаль.
Тренер: Сатыбалдиев Дуйшон.
Абдиев Аскар, ученик 10-го класса Национальной школы-лицея инновационных технологий им. А. Молдокулова. Бронзовая медаль.
Эмир Анаралы уулу, ученик 11-го класса Национальной школы-лицея инновационных технологий им. А. Молдокулова. Бронзовая медаль.
Тренеры: Сабыров Чынтемир и Ажибаев Улукбек.
Эмильбеков Айтегин, ученик 9-го класса Национальной школы-лицея инновационных технологий им. А. Молдокулова. Бронзовая медаль.
Тренер: Алмурза уулу Алтынбек.
Школьники, завоевавшие медали по информатике:
Лебиев Абдулазиз, ученик 10-го класса международного образовательного учреждения "Сапат". Серебряная медаль.
Айдарбеков Алихан, ученик 10-го класса международного образовательного учреждения "Сапат". Серебряная медаль.
Таджибаев Исхак, ученик 10-го класса образовательного комплекса "Кут-Билим". Бронзовая медаль.
Садирбеков Санжар, ученик 10-го класса международного образовательного учреждения "Сапат". Бронзовая медаль.
Абдирасулов Абдуллахан, ученик 8-го класса международного образовательного учреждения "Сапат". Бронзовая медаль.
Алманов Кутбол, ученик 10-го класса международного образовательного учреждения "Сапат". Бронзовая медаль.
Джамалов Тенгиз, ученик 10-го класса международного образовательного учреждения "Сапат". Бронзовая медаль.
Майрамбеков Байторо, ученик 11-го класса международного образовательного учреждения "Сапат". Бронзовая медаль.
Тренеры: Урайымов Кылычбек, Арстанов Талант, Саматов Манас, Бакиров Мирбек, Мундузбаев Айдар, Беккоенов Тенгиз.
Талыпов Эмиль, ученик 11-го класса школы "Газпром Кыргызстан". Бронзовая медаль.
Тренер: Осмонов Медербек.
Олимпиада "Жаутыков" - командное соревнование среди школьников. Каждая команда состоит из трех математиков, двух физиков, двух информатиков и двух тренеров. К участию допускаются небольшие команды или команды из разных школ одной страны. В этом году школьники могли участвовать индивидуально.
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