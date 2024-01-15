Узбекистанец пытался незаконно вывезти в Кыргызстан 80 миллионов рублей

Служба государственной безопасности Узбекистана предотвратила вывоз 80 миллионов рублей в Кыргызстан.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указано в заявлении, в оперативных мероприятиях приняли участие сотрудники управления службы по Наманганской области. В результате они задержали местного жителя, который пытался вывезти российскую валюту за границу. Мужчина сложил деньги в три полиэтиленовых мешка, после чего спрятал их в тайнике своего автомобиля. Он пытался незаконно переправить средства в Кыргызстан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере» УК РУз.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на восемь лет.



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