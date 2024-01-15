Кабмин хочет обязать автовладельцев устанавливать видеорегистраторы

Кабмин хочет обязать всех автовладельцев устанавливать видеорегистраторы.

Законопроект зарегистрировали в Жогорку Кенеше.

По словам чиновников, это делается для укрепления общественной безопасности и водительской дисциплины. Видеорегистраторы будут фиксировать правонарушения и станут важным инструментом в спорных ситуациях при разборе дорожно-транспортных происшествий.

Норму предлагают ввести с 1 января 2025 года, что позволит автовладельцам спланировать свой бюджет для приобретения видеорегистратора.

Видеорегистраторы не придется устанавливать на тракторах и самоходных технологических машинах.

Отмечается, что с 2022 года по 31 августа 2023-го в республике официально зарегистрировано более 11,3 тысячи ДТП, в которых погибло 1 тысяча 115 человек и 17 тысяч 741 человек были ранены. В 1,8 тысячи случаев водители скрылись с места происшествия. Почти 70 процентов погибших в авариях на дорогах — люди активного трудоспособного возраста (25-40 лет).

Отсутствие видеорегистратора влечет за собой предупреждение или штраф в размере 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов).

Напомним, глава кабинета министров Акылбек Жапаров поручал МВД подготовить законопроект еще в 2022 году.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284155/