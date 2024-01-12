Видео - Выявлена коррупционная схема в Бакай – Атинском районном отделе образования Таласской области

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту задержана заведующая отдела образования Бакай-Атинского района К.Б.Т и водворена в ИВС УВД Таласской области.

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по демонтажу системной коррупции в государственных органах, была выявлена устойчивая коррупционная схема по хищению бюджетных средств в Бакай – Атинском районном отделе образования Таласской области.

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий было установлено, что руководство Бакай – Атинского отдела злоупотребляя своими должностными полномочиями в сговоре с отдельными работниками отдела, незаконно перечислили денежные средства в качестве аванса на счета работников школ и детских садов, с последующим присвоением.

Согласно аудиторскому заключению Счетной палаты Кыргызской Республики, сотрудники Бакай – Атинского отдела образования, незаконно перечислили денежные средства на карточные счета работников школ и детских садов, в размере 11 млн. сомов.

По данному факту задержана заведующая отдела образования Бакай-Атинского района К.Б.Т и водворена в ИВС УВД Таласской области.

В настоящее время проводятся комплекс оперативно – следственных мероприятий по привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц и возмещению причиненного ущерба государству.