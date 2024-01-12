ГКНБ: За системные поборы у частных предпринимателей задержан начальник УГНС по Базар-Коргонскому району

Бишкек, "Саясат.kg". Руководитель УГНС на постоянной основе получал от своих подчиненных денежные средства за сокрытие выявленных ими нарушений у субъектов предпринимательства.

ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.337 («Злоупотребление должностным положением») УК КР пресечена устойчивая коррупционная схема, выраженная в систематических поборах налоговыми инспекторами денежных средств у частных предпринимателей на рынках Базар-Коргонского района.

11 января 2024 года в результате оперативно-следственных мероприятий с санкции суда задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР начальник УГНС по Базар-Коргонскому району Джалал-Абадской области «Д.К.Т.».

Также установлено, что руководитель УГНС на постоянной основе получал от своих подчиненных денежные средства за сокрытие выявленных ими нарушений у субъектов предпринимательства.