Генпрокуратура возбудила дело на сотрудников СИН по факту смерти Арстана Алая

Генпрокуратура провела доследственную проверку по факту смерти Арстанбека Абдылдаева, известного как Арстан Алай, и возбудила уголовное дело.

Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело на сотрудников Службы исполнения наказаний (СИН) по факту смерти Арстана Алая в колонии №31, сообщили в пресс-службе главного надзорного органа страны.

По ее данным, Генпрокуратура провела доследственную проверку по факту смерти Арстанбека Абдылдаева, известного как Арстан Алай, и возбудила уголовное дело.

Как отмечается, в ходе доследственной проверки выяснилось, что должностные лица СИН не соблюли требования Закона «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений».

Так, сотрудники колонии проигнорировали то, что Абдылдаев готовится совершить суицид и не предотвратили этого. В результате Абдылдаев совершил самоубийство.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении ответственных должностных лиц по статье 348 (Халатность) УК КР. Следствие передано Военной прокуратуре.

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