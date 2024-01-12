Госфиннадзор разработал законопроект о страховании работников работодателями

Законопроект опубликован для общественного обсуждения.

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком предлагает ввести штрафы для работодателей, которые не страхуют своих работников, занятых на опасном производстве. Законопроект опубликован для общественного обсуждения.

По данным ведомства, проект предполагает введение административной ответственности за неисполнение обязанности по страхованию ответственности работодателя перед работником и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

В настоящее время низкий охват данным видом страхования объясняется отсутствием должного контроля со стороны государственных органов и отсутствием ответственности за неисполнение обязанности по страхованию.

В связи с чем Госфиннадзор предлагает внести в действующее законодательство норму, согласно которой нарушение или неисполнение требований Закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере 130 расчетных показателей (13 тыс. сомов).

Нарушение или неисполнение требований Закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты" влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей (3 тыс. сомов), на юридических лиц - 130 расчетных показателей.



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