Сезон маловодья вновь ожидают в Кыргызстане

Он отметил, что в связи с засушливым климатом в этом году ожидается маловодье.

В 2024-м будут отремонтированы 540 километров оросительных каналов и построены бассейны суточного и декадного регулирования. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Он отметил, что в связи с засушливым климатом в этом году ожидается маловодье. По этой причине будет организовано 100 крупных мероприятий по водным ресурсам.

Бакыт Торобаев напомнил акимам о персональной ответственности за водоснабжение крестьян. «До начала ирригационных работ предоставьте свои предложения и начинайте активную работу. Отремонтируйте объекты методом «народного строительства», — сказал он.

Чиновник призвал фермеров открыто говорить акимам районов о том, какие виды семян им нужны, государство готово их обеспечить. Он отметил, что запасов горюче-смазочных материалов в стране достаточно, и добавил, что в настоящее время в Фонде государственных материальных резервов имеется 10 тысяч тонн ГСМ.



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