Осужденным кыргызстанцам пытаются навязывать криминальную политику из-за рубежа

Служба исполнения наказаний ведет работу по ликвидации в местах лишения свободы организованной преступности и ее криминально-идеологической основы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в учреждениях проводят плановые и внезапные обыски и иные режимно-оперативные мероприятия, реализуются меры предупредительно-профилактического характера, направленные на выявление, предупреждение и пресечение преступлений, вскрытие и ликвидацию каналов поступления запрещенных предметов и веществ, нейтрализацию попыток дезорганизации деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.

«СИН фиксирует попытки отдельных лидеров уголовно-криминальной среды зарубежных стран навязать осужденным и обвиняемым Кыргызстана свою криминальную политику. Это делают, чтобы дестабилизировать обстановку в пенитенциарных учреждениях и воспрепятствовать широкомасштабной борьбе с организованной преступностью», — говорится в сообщении.

Так, 9-10 января администрации исправительных учреждений и следственных изоляторов предупредили осужденных и заключенных под стражу, что СИН будет активно пресекать создание, руководство или участие осужденных и обвиняемых в преступных организациях или иных группировках, распространение «криминальной субкультуры» — так называемых воровских понятий.

«Лидерам и членам организованных преступных групп и сообществ предложено добровольно отказаться от криминальных статусов и соблюдения уголовных обычаев и традиций, строго соблюдать законодательство КР, включая правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и следственных изоляторов. Служба исполнения наказаний призывает не поддаваться на провокации», — заключили в ведомстве.



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