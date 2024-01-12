В 2024 году кабмин Кыргызстана планирует создать 250 тысяч рабочих мест

В этом году должны создать не менее 250 тысяч рабочих мест.

Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на совещании с госорганами.

По его словам, это одна из самых главных задач кабмина в 2024-м.

«Их создание станет одним из индикаторов эффективности государственных органов по итогам года», — сказал Акылбек Жапаров.

Он считает, что наступивший год должен стать прорывным во всех отношениях. И отметил, что за три года президентства Садыра Жапарова удалось сделать многое.

Созданы новые производства, развиваем сельскохозяйственный сектор, открываем новые проекты горнорудной промышленности, запускаем строительство железной дороги и крупных гидроэнергетических объектов, что позволит ускорить реализацию задач и целей, намеченных на 2024-й. - Акылбек Жапаров

«В ближайшее время будет утвержден список из ста крупных промышленных объектов, которые должны быть запущены в этом году», — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что в настоящее время стоит острая нехватка квалифицированной рабочей силы в сфере строительства, швейной отрасли. «Многие швейные производства привлекают и вынуждены привлекать иностранную рабочую силу, при этом наши граждане находятся в трудовой миграции за пределами республики. Поэтому весь этот широкий комплекс вопросов должен быть в приоритете у всех государственных органов», — заметил он.

По итогам совещания Нацстаткому поручено пересмотреть методику расчета уровня безработицы в стране, профильным министерствам и ведомствам представить механизм привлечения квалифицированной рабочей силы и подготовить дорожную карту по созданию рабочих мест на 2024-й.



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