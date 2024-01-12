Ташиев: Жамгырчиев жаловался Салимбаю на то, что я якобы вымогал у него $180 тысяч (видео)

Салимбай Абдувалиев подтвердил, что встречался с Эмилем Жамгырчиевым.

Об этом 10 января на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, Абдувалиеву, которого открыто можно называть криминальным авторитетом Узбекистана, Жамгырчиев написал обращение почти на десяти страницах.

"Жамгырчиев искал у него поддержки. Он очернял всех, кто руководит нашей страной, просил принять в их отношении меры. Что это за глупость?! Он написал ему, что Камчыбек Кыдыршаевич вымогал у него 180 тыс. долларов. Якобы двое парней от моего имени вымогали у отца Жамгырчиева 180 тыс. долларов. Один из них из Кадамджая, второй - из Сузака. Да, в свое время во время выборов они ходили с нами. По данному факту мы возбудили дело, задержали ребят, вернули отцу 180 тыс. Когда один из них - Орозалиев - отдал последние 10 тыс. долларов, он должен был на следующий день выйти на свободу, но утром у него случился инсульт, и он умер в больнице. И Жамгырчиев писал Салимбаю, что Ташиев у него вымогает 180 тыс. долларов. А я, наоборот, их возвратил", - рассказал глава ГКНБ.

Он добавил, что Жамгырчиев также писал Абдувалиеву, что якобы все президенты Кыргызстана перед выборами получали от него благословение.

"Что это такое? Всю страну превратил в посмешище! Когда это наши президенты бата получали от криминального авторитета?! Никогда такого не было и не будет. Жамгырчиев также просил помочь привлечь Ташиева к ответственности", - сказал председатель ведомства.



По словам Ташиева, Абдувалиев ответил Жамгырчиеву, что вмешиваться в дела Кыргызстана не станет.

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27 декабря генпрокурор направил в ЖК представление, согласно которому Эмиля Жамгырчиева подозревают в незаконном пересечении государственной границы Кыргызской Республики. Курманкул Зулушев просил парламент дать согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности.

В этот же день ЖК создал комиссию по данному вопросу. Председатель комиссии - Алишер Эрбаев.

9 января комиссия завершила свою работу и рекомендовала ЖК дать согласие на привлечение Жамгырчиева к уголовной ответственности.

Жамгырчиев планировал дать пресс-конференцию, но сбежал прямо из здания парламента.

10 января депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на привлечение Эмиля Жамгырчиева к уголовной ответственности. За решение комиссии проголосовали 69 депутатов, 0 - против.



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