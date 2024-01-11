Анемия у детей. Как и где получить скидку на льготные лекарства в Кыргызстане

В Кыргызстане 47% детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет страдают дефицитом железа, что негативно влияет на их физическое и интеллектуальное развитие.

Чтобы избежать развития хронических болезней и осложнений из-за анемии (малокровия), родители могут обратиться к семейным врачам по месту приписки и бесплатно пройти обследование, в том числе сдать общий анализов крови (при наличии показаний), и получить электронный рецепт на покупку определенных лекарств со скидкой до 50%. Что для этого нужно, рассказали в ФОМС КР.

При каких условиях и где можно получить скидку на льготные лекарства?

- Лекарства со скидкой можно купить для детей до 16 лет, в том числе учащихся до 18 лет, - эта категория детей относится к застрахованным гражданам Кыргызстана;

- нужно быть приписанным к группе семейных врачей в Центре семейной медицины;

- нужно обратиться к семейному врачу и получить электронный рецепт;

- после надо обратиться в частные аптеки, которые заключили договор с Фондом ОМС (перечень лекарственных средств и аптек указан здесь).

На какие общие симптомы нужно обращать внимание родителям:

- бледность кожных покровов и слизистых оболочек;

- одышка, сердцебиение;

- головокружение, головные боли шум в ушах;

- неприятные ощущения в области сердца;

- резкую общую слабость и быструю утомляемость и др.

Какие препараты железа можно купить по рецепту Фонда ОМС:

ферсинол, литофер, орофер, феррум лек, феррум биовит, феррус-S, феррокси, ферроцид, аджифер-Х, аскофер, неоглобин, сириглобин, тардиферон, феррифол мите, гино-тардиферон, ферретаб, феррус-С, гино-феррум, серофер-Ф, фиоре-Ф, феррифол и литофер плюс.

Информацию о видах медицинских услуг, их стоимости и получении можно получить в мобильном приложеним "ФОМС" или позвонив на круглосуточную горячую линию 113 ФОМС (кроме выходных дней). Звонки со всех устройств бесплатные.

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