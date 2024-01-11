Смерть Арстана Алая. В отношении сотрудников СИЗО-31 возбуждено уголовное дело

В отношении ответственных работников возбуждено уголовное дело по статье 348 «Халатность» УК КР.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц СИЗО-31 по факту смерти Арстанбека Абдылдаева (Арстана Алая). Об этом сообщили в главном надзорном органе.

По его данным, во время доследственной проверки выяснилось, что должностные лица Службы исполнения наказаний не соблюли требования Закона «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений».

«Сотрудники колонии № 31 СИН не обратили внимания и не приняли оперативных мер, направленных на обеспечение безопасности Арстанбека Абдылдаева. Из-за чего 5 января он повесился в СИЗО-31», — отметили в Генпрокуратуре.

В отношении ответственных работников возбуждено уголовное дело по статье 348 «Халатность» УК КР. Следствие передано Военной прокуратуре.

Напомним, утром 5 января стало известно о смерти Арстанбека Абдылдаева (Арстана Алая). Об этом сообщил его адвокат Кайсын Абакиров. Он потребовал от Генпрокуратуры провести проверку по факту смерти. Позже в Службе исполнения наказаний заявили, что Арстан Алай совершил самоубийство: его нашли повешенным.



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