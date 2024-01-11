Штормовое предупреждение. В горных районах возможен сход снежных лавин

С 11 по 12 января в горных районах Кыргызстана ожидаются сход лавин, снежный накат и гололедица.

Об этом сообщают в МЧС.

Лавины и метели коснутся следующих дорог:

на 121-138-м километрах автодороги Бишкек — Ош на перевале Тоо-Ашуу;

на 198-255-м километрах этой же трассы в ущелье Чычкан (перевал Ала-Бель);

на 55-115-м километрах дороги Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу;

на 68-101-м километрах автодороги Ала-Бука — Каныш-Кыя;

на 0-2-м километрах трассы Красная Горка — Акташ.

«Необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров. Отправляясь в дальнюю поездку, не забудьте взять с собой противогололедные цепи, лопату и аптечку», — напомнили в ведомстве.

В МЧС просят при чрезвычайных ситуациях звонить по номеру 112.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/283962/