ГКНБ: Пресечена деятельность гражданина КР К.К., который публиковал в социальной сети «Фейсбук» тенденциозные материалы

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

ГКНБ КР установлена и пресечена деятельность гражданина КР «К.К.», который публиковал в социальной сети «Фейсбук» тенденциозные, провокационные материалы, направленные на пропаганду исключительности граждан по признаку региональной принадлежности, что является уголовно наказуемым действием, действующего уголовного законодательства КР.

09 января 2024 года, в ходе обыска в доме у «К.К.», в качестве вещественного доказательства обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался подозреваемым в совершении преступного деяния против межрегионального мира и согласия в КР.

Ведется следствие.