Видео - "Потеряла сознание, увидев себя". Асель Ногойбаева рассказала о своей жизни после насилия

По ее словам, в соцсетях ее близким поступали угрозы от родственниц ее бывшего мужа.

Асель Ногойбаева, лишившаяся носа и ушей в результате насилия со стороны экс-супруга, в интервью Kaktus.kg рассказала о своей жизни после этого случая.

Следствие уже завершено, и дело передано в суд. 9 января начались судебные заседания.

"Надеюсь, следствие было проведено объективно. Работали шесть следователей. Они подняли его прошлые преступления. В течение года после моего возвращения из Италии он неоднократно совершал нападения. Учитывая все эти факты, в деле указаны 11 статей. Эти статьи касаются изнасилований, попыток изнасилования, нанесения тяжкого вреда здоровью", - рассказала Асель.

По ее словам, бывший муж всячески пытается оправдать себя и дает ложные показания.

"Он, оказывается, говорит, что в тот день, 20 сентября, утром он застал меня с другим человеком. И якобы в состоянии аффекта он пошел на эти действия. Конечно же, это ложь. Будь это так, он не смог бы совершить всего этого со мной. Он дает много таких ложных сведений", - сказала она.

Асель отметила, что родственники бывшего мужа не интересуются состоянием ее детей и, наоборот, конфликтуют с ее семьей.

"Только одна кайнеже пришла к нам домой после этой истории. Она была недовольна тем, что в соцсетях прозвучали фамилии двух ее сестер. Она переживала, что у них будут проблемы. Требовала, чтобы фамилия Эстебесовых больше нигде не звучала. Это был неподходящий момент, чтобы поднимать такой вопрос. Ее визит и такой разговор я восприняла как команду "сидите тихо". Но я не могу сидеть тихо, потому что в течение года я обращалась в милицию, мои заявления не рассматривались должным образом. Если бы я сидела тихо, то меня бы давно убили уже", - говорит она.

По ее словам, в соцсетях ее близким поступали угрозы от родственниц ее бывшего мужа.

"В соцсетях поступали угрозы. Но не лично мне, а моей матери. Мы переслали все это следователям. В конце выяснилось, что за этим стоят сестры бывшего мужа. Это вызывает опасения. Они ведь тети моих сыновей. Ладно, мной они не интересуются, но они могли бы поинтересоваться своими племянниками. Но вместо этого поступают таким образом", - говорит Асель.

Асель вспомнила дни, когда от бывшего мужа из СИЗО ей начали поступать сообщения с угрозами.

"Мой телефон был у следователей, и назад я смогла его получить только через два месяца. Но не успела поменять телефон, как в первый же день увидела множество сообщений. Раньше мне приходило 100-200 таких сообщений. Я вздрогнула, вспомнив прошлое, испугалась, что он вновь на свободе. Он писал, что если увидит меня с кем-то, то "обидит". Это были угрозы, но в мягкой форме. Мы сообщили следователям, и насколько я знаю, телефон отобрали, и его посадили в штрафной изолятор", - поделилась женщина.

По словам Асель, у ее бывшего мужа в прошлом были проблемы с законом, он применял насилие в отношении других тоже. Но обо всем этом она узнала только после свадьбы.

"До свадьбы я не знала о его преступлениях. Только после свадьбы все узнала. Оказывается, он был дважды судим. Да и во время совместной жизни он то одному руку сломает, то другому ногу. Это человек, с которым нельзя вести диалог. Поступало много заявлений на него, но до суда не доходило. Решал вопрос деньгами", - вспоминает она.

По ее словам, бывший муж применял насилие даже в отношении родной матери, но несмотря на это, женщина продолжала выгораживать сына. Асель надеется, что в этот раз мать не станет защищать его хотя бы ради внуков.

"Мать Азамата незрячая. На суды она приходила со справкой об инвалидности и говорила, что он ее единственный сын и заботится о ней, покупает продукты, обеспечивает, чуть ли не за руку ее водит. Но все эти слова только для того, чтобы облегчить ему наказание. На самом деле он о ней не заботился.

Он даже на родную мать руку поднимал, оскорблял. За все это время не видела, чтобы он где-то работал и обеспечивал мать.

Есть кайни, младший брат Азамата, который и заботится о ней. Думаю, ее материнское сердце не выдерживает, и поэтому она приходит на суды, защищает его, и я ее понимаю. Но надеюсь, в этот раз она так не будет делать, хотя бы ради своих внуков", - сказала она.

Сейчас у Асель новая жизнь. Ее новое лицо приносит ей огромные страдания, но женщина старается принять себя. Она с трудом вспоминает, как в первый раз увидела себя без перевязки.

"Иногда перевязку мне делал брат. Он сказал: "Асель, ты должна привыкнуть к себе. Начни с ушей". На тот момент я себя уже хорошо чувствовала. Нос мне не показали, решили начать с ушей.

Я уже не помню что было после увиденного, но, оказывается, я потеряла сознание, кричала, ревела, у меня начались судороги.

Это было в ванной, продолжалось минут 15. Выйдя из ванной, я увидела, что мама и дети плачут. После этого нужно было увидеть нос. В один день дома я осталась одна и решила посмотреть, но был страх, что если потеряю сознание, то рядом никого не окажется. Собрав все силы, я открыла лицо и посмотрела. Я много дней готовила себя к этому, и поэтому на этот раз со мной ничего не произошло. Но в глазах потемнело, голова закружилась. Психологически я еще не пришла в себя. Все равно уже не такая, как раньше", - вспоминает она.

По ее словам, хоть и раны заживают, но появились проблемы со слухом и дыханием. Она не исключает, что в будущем ей придется делать операцию для решения этих проблем.

Асель рассказала, что дети тоже постепенно приходят в себя. Но они стараются не вспоминать об отце и даже не называют этого человека отцом. Когда речь заходит о нем, мальчики делают вид, что не слышат разговор.

"Я благодарна психологу. В первое время младшему сыну было очень тяжело, он закрылся, и был момент, когда он не мог даже говорить. Но сейчас стало лучше. Он говорит, смеется, играет. Старшему сыну тоже лучше, но он уже не такой, каким был раньше. Стал немногословным, закрытым. Он отказался ходить к психологу, а подросшего мальчика заставить сложно", - добавила она.

Сейчас Асель Ногойбаева дома. Старается отвлечь себя домашними заботами.

"Сейчас я дома, смотрю на YouTube рецепты, готовлю детям вкусные блюда, занимаюсь домом, детьми, своим здоровьем, иногда хожу помогать маме, чтобы отвлечься", - сказала она.

Пострадавшая надеется, что суд пожизненно лишит бывшего мужа свободы. В противном случае, говорит она, ей с детьми придется уехать из страны, так как их жизни угрожает серьезная опасность.

Это такой человек, который может навредить моим родным, если выйдет на свободу. Я его хорошо знаю.

"Я слышала об одном случае, когда человек с пожизненным сроком вышел на свободу через пять лет и на свободе совершил новое преступление. И такая же история может повториться с нами. Поэтому я думаю, что должна с детьми уехать. Для многих судей это дело должно стать уроком, они должны понять, что от их решения зависит дальнейшая судьба людей", - заключила она.



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