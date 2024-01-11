Кыргызстанцам посоветовали воздержаться от поездок в Эквадор

Такой режим, помимо прочего, подразумевает комендантский час с 23:00 до 05:00.

Граждан Кыргызстана среди погибших и пострадавших во время беспорядков в Эквадоре нет. Об этом сообщает департамент информации МИД с ссылкой на посольство КР в США и Канаде.

Отмечается, что также нет зарегистрированных на консульском учете граждан Кыргызстана в Эквадоре.

В ведомстве напомнили, что в результате вооруженных столкновений преступных группировок и правоохранительных сил Эквадора имеются жертвы среди сотрудников полиции и гражданского населения. Президент этой страны 8 января издал указ о введении на всей территории государства режима чрезвычайного положения на 60 дней. Такой режим, помимо прочего, подразумевает комендантский час с 23:00 до 05:00.

В связи с этим министерство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время.

В экстренных ситуациях и по безотлагательным вопросам граждан КР просят обращаться на горячие линии консульского департамента министерства: +996 999 312 002 и посольства: +1 202 256 2924.



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