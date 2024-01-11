Ужесточается контроль при ввозе в Кыргызстан саженцев и семян

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики предупреждает о том, что ужесточается контроль в контрольно-пропускных пунктах на границе страны при ввозе саженцев, семян сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целях защиты территории Республики от завоза, проникновения и распространения карантинных вредных организмов, обеспечения ввоза качественных саженцев, черенков плодовых культур и семян сельскохозяйственных культур, поддержки отечественных товаропроизводителей и обеспечения стабильной фитосанитарной ситуации, приняты меры по усилению фитосанитарного контроля.

Начиная с 10 января 2024 года, на 29 пунктах пропуска, при рассмотрении процессуальных документов завоза физическими и юридическими лицами, осуществляющими перевозку (импорт) саженцев, черенков плодовых культур, других плодовых кустарников, сельскохозяйственных сеян будут требоваться наличие:

а) Официальное разрешение Департамента экспертизы сельскохозяйственных растений МВРСХПП КР;

б) Документы Департамента химизации, защиты и карантина растений МВРСХПП КР:

-Заключение лаборатории карантина растений об отсутствии карантинных вредных организмов;

-Фитосанитарный сертификат страны-экспортера и на его основании акт фитосанитарного контроля;

-Акт обеззараживания (фумигации) саженцев, черенков плодовых культур и других плодовых кустарников.

Сотрудниками министерства на фитосанитарных постах и местах реализации (рынках) время от времени, будут проводиться рейды и лицам (юридическим и частным предпринимателям), не соблюдающие фитосанитарную безопасность, допустившие распространение карантинных вредных организмов, будут применяться соответствующие меры.





URL: https://www.vb.kg/434568