Рост ВВП Кыргызстана в 4 процента прогнозирует Всемирный банк

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 2024 году на уровне 4 процентов.

Об этом говорится в январском докладе ВБ.

Согласно документу, рост ВВП республики в 2025-м также составит 4 процента.

«Риски финансовой стабильности могут возникнуть в государствах Центральной Азии из-за неразвитости банковских систем и увеличения кредитного риска. Отсроченные последствия санкций в ответ на вторжение России в Украину могут привести к увеличению затрат на международные платежные расчеты в Кыргызстане и Таджикистане», — говорится в докладе.



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