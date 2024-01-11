Села в Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях переименуют

Документ принят Жогорку Кенешем 29 ноября 2023 года в целях укрепления национальной идеологии.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О переименовании отдельных айыльных аймаков и сел Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 29 ноября 2023 года в целях укрепления национальной идеологии и возвращения айыльным аймакам и селам широко известных в прошлом и настоящем географических наименований.

Закон предусматривает переименование:

Котормоского айыльного аймака Кадамджайского района Баткенской области в айыльный аймак Молдо Нияз;

Назаралиевского айыльного аймака Аксыйского района Джалал-Абадской области в айыльный аймак Уч-Коргон;

Семеновского айыльного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в айыльный аймак Кожояр;

села Деш Сайдыкумского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Тынчтык;

села Дукур Сайдыкумского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Достук;

села Чек Сайдыкумского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Ынтымак;

села Комсомольского Ырдыкского айыльного аймака Джети-Огузского района Иссык-Кульской области в село Кытай;

села Семеновка Семеновского айыльного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в село Кожояр-Ата.

Документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



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