Села в Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях переименуют

Документ принят Жогорку Кенешем 29 ноября 2023 года в целях укрепления национальной идеологии.
Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О переименовании отдельных айыльных аймаков и сел Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документ принят Жогорку Кенешем 29 ноября 2023 года в целях укрепления национальной идеологии и возвращения айыльным аймакам и селам широко известных в прошлом и настоящем географических наименований.
Закон предусматривает переименование:
Котормоского айыльного аймака Кадамджайского района Баткенской области в айыльный аймак Молдо Нияз;
Назаралиевского айыльного аймака Аксыйского района Джалал-Абадской области в айыльный аймак Уч-Коргон;
Семеновского айыльного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в айыльный аймак Кожояр;
села Деш Сайдыкумского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Тынчтык;
села Дукур Сайдыкумского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Достук;
села Чек Сайдыкумского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в село Ынтымак;
села Комсомольского Ырдыкского айыльного аймака Джети-Огузского района Иссык-Кульской области в село Кытай;
села Семеновка Семеновского айыльного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в село Кожояр-Ата.
Документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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