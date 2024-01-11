Кыргызский фильм «Тенирберди» покажут на кинофестивале в Дакке

Судить секцию будет международное жюри.

Кыргызский фильм «Тенирберди» режиссера Асель Жураевой покажут на международном кинофестивале, который пройдет 20-28 января в Дакке (Бангладеш). Об этом сообщает сайт Фонда развития кинематографа.

Лента участвует в азиатском конкурсе, куда допускаются художественные фильмы из Азии продолжительностью не менее 70 минут. Судить секцию будет международное жюри. Победитель получит статуэтку, сертификат, а также $1 тысячу.

У дома пожилой бездетной пары, обоим по 70 лет, неизвестные оставляют шестимесячного младенца. Пара собирается передать ребенка органам власти. Но, услышав о том, что маленьких детей продают на органы, они решают оставить ребенка себе.

В главных ролях: Гулайым Каниметова, Токтосун Арзыгулов, Жениш Сманов, Кулчоро Сыдыков, Калипа Таштанова.



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