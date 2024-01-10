Глава ГКНБ: Жамгырчиев кинул помощника "Салимбая"

По его словам, Абдувалиев ответил, что не может вмешиваться в дела Кыргызстана.

Депутат Эмил Жамгырчиев ездил к узбекскому кримавторитету Салиму Абдувалиеву (Салимбаю) с просьбой навести порядок в Кыргызстане. После этого ссотрудники ГКНБ поехали в Узбекистан и совместно с узбекскими коллегами допросили Салима Абдувалиева. Об этом сообщил сегодня на заседании ЖК глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, Абдувалиев ответил, что не может вмешиваться в дела Кыргызстана.

"Кроме того, выяснилось, что Жамгырчиев кинул помощника Салимбая. Жамгырчиев несколько дней жил в его гостиницей и скрылся, не заплатив. Поэтому в Узбекистане есть два уголовных дела в его отношении: первое - по мошенничеству, второе - по незаконному пересечению госграницы", - сказал Ташиев.

Во время обсуждения депутат Суйунбек Омурзаков от фракции "Ишеним" добавил, что Жамгырчиев этим самым опозорил всех своих коллег.

"Поехал бы к президенту Узбекистана. Салим бойвачча - один из лидеров ОПГ Узбекистана. Как так можно? Ехать к лидеру ОПГ другой страны и просить помощи", - заявил Суйун Омурзаков.





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