Тройное убийство в Бишкеке. Городской суд отложил дело по апелляции на 15 января

Бишкекский городской суд отложил заседание на 15 января в отношении Чынтемира Аширалиева.

Его обвиняют в тройном убийстве, женщины и двух ее детей, в 5-м микрорайоне столицы.

Сегодня городской суд рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого, где он дал показания. В связи с окончанием отведенного времени заседание отложили.

Напомним, Октябрьский районный суд Бишкека признал Чынтемира Аширалиева виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Суд постановил взыскать в пользу потерпевшей стороны 671,5 тысячи сомов и компенсацию морального вреда в 3 миллиона сомов.



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