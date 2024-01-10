Тройное убийство в Бишкеке. Городской суд отложил дело по апелляции на 15 января

Бишкекский городской суд отложил заседание на 15 января в отношении Чынтемира Аширалиева.
Его обвиняют в тройном убийстве, женщины и двух ее детей, в 5-м микрорайоне столицы.
Сегодня городской суд рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого, где он дал показания. В связи с окончанием отведенного времени заседание отложили.
Напомним, Октябрьский районный суд Бишкека признал Чынтемира Аширалиева виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.
Суд постановил взыскать в пользу потерпевшей стороны 671,5 тысячи сомов и компенсацию морального вреда в 3 миллиона сомов.
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