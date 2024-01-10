За попытку госпереворота. ГКНБ возбудил дело на бизнесмена Имамидина Ташова

Владельца стройкомпании KG Group Имамидина Ташова привлекут за попытку государственного переворота.

Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Депутат Мейкинбек Абдалиев поинтересовался у главы спецслужб об инциденте, который произошел с бизнесменом, у которого, по его словам, требовали 100 миллионов сомов.

Предприниматель, напомним, накануне опубликовал видеообращение, в котором заявил, что его похитили неизвестные, представившись сотрудниками ГКНБ, держали несколько дней взаперти и требовали деньги.

По словам Камчыбека Ташиева, вчера президент позвонил ему и спрашивал про 100 миллионов сомов.

«Я стал выяснять, в чем дело, и вышел на генерального директора стройкомпании KG Group Имамидина Ташова, который написал в интернете, что его заставили заплатить в кассу 52 миллиона сомов, а мимо кассы потребовали 100 миллионов сомов. Получив согласие суда, мы записали разговоры Имамидина Ташова. Я расскажу вам, за что мы его задержали. Ко мне обратились жители многоэтажки в Бишкеке. Они жаловались, что не могут получить красную книгу, и просили принять меры в отношении Ташова. Мы вызвали его на беседу, жалобы жильцов подтвердились, и мы задержали Ташова. Он оплатил 52 миллиона сомов в качестве поддержки Бишкеку. Что касается 100 миллионов, Ташов говорит, что такую сумму у него затребовали сотрудники ГКНБ», — сказал глава спецслужб.

Он добавил, что силовики записали разговор Ташова с Тилекматом Куреновым, где они составляют планы по государственному перевороту. Они обсуждали этот вопрос несколько дней.

«Несмотря на это, после того, как он выплатил 52 миллиона сомов, мы выпустили Ташова, но продолжили наблюдать за ним. В разговоре они говорят «скажи, что у тебя требовали 100 миллионов сомов, народ поверит, надо лишь его будоражить». Вчера он опубликовал в интернете еще одно видео, а сегодня мы объявили Ташова в розыск. Мы рано или поздно задержим его и привлечем к ответственности за подготовку к госперевороту. Хочу обратиться к Имамидину Ташову, который тоже, как Тилекмат, перешел к видеообращениям, когда-нибудь он ответит за все», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Отметим, накануне в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он сообщил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов еще 100 миллионов «в левый карман».

«Вы сами видите и слышите, сколько наших коллег, строителей, было задержано и после выплаты денег отпущено. Они отдали суммы, в три раза превышающие те, которые озвучиваются в интернете (официальная информация ГКНБ. — Прим. 24.kg). Как можно говорить об инвестициях, если вы оказываете давление на предпринимателей? Мало того, сажаете, отбираете деньги, а также угрожаете здоровью и жизни», — также заявил Имамидин Ташов.



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