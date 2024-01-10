Видео - Требования торговцев рынка «Кулун Ата» удовлетворены в полном объеме

Бишкек, "Саясат.kg". По результатам проведенной беседы, требования лиц выступивших с видеообращением, были удовлетворены в полном объеме.

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по созданию благоприятных условий для торговцев рынков и снижения арендной платы, с учетом опубликованного на различных Интернет-ресурсах обращения председателя профсоюза торговцев рынка «Кулун Ата» Исамидиновой Р. были проведены соответствующие мероприятия.

В указанных целях, в ГКНБ КР были приглашены руководство рынка «Кулун Ата» и торговцы рынка «Кулун Ата», в ходе которого было установлено, что ранее стоимость аренды был снижена на 10 %, что в свою очередь вызвало недовольство со стороны торговцев.

По результатам проведенной беседы, требования лиц выступивших с видеообращением, были удовлетворены в полном объеме, а администрация рынка изъявила готовность снизить арендную плату как для владельцев торговых мест, так и для субарендаторов, что в совокупности снизить стоимость аренды для торговцев на сумму от 15 до 30%.