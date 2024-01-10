Депутат предлагает досрочный выход на пенсию для сотрудников рудника Кумтор

Депутат Арсланбек Малиев предлагает предусмотреть досрочный выход на пенсию для работников золоторудного месторождения Кумтор.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Инициатор напоминает, что законодательством КР предусмотрены списки производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Однако гражданам, работающим на месторождении Кумтор на высоте свыше 3 600 метров над уровнем моря, условия работ которых практически сравнимы с работами в тяжелых условиях труда, не предусмотрено право выхода на досрочную льготную пенсию.

"Несмотря на различные регламентирующие и реабилитационные мероприятия, влияние факторов высокогорья, биоклиматического дискомфорта, периодических горных миграций на здоровье человека является негативным и не может полностью компенсироваться или быть устранено. В связи с этим нужны различного рода социальные льготы и компенсации людям, работающим на высокогорье, в том числе право досрочного выхода на пенсию", - считает Малиев.

Он предлагает дополнить действующее законодательство нормой, согласно которой занятые полный рабочий день на золоторудном месторождении Кумтор выходят на пенсию:

мужчины – по достижении 58 лет и при общем страховом стаже работы не менее 25 лет, из них не менее половины требуемого страхового стажа в условиях высокогорья на этом руднике;

женщины – по достижении 53 лет при общем страховом стаже работы не менее 20 лет, из них не менее половины требуемого страхового стажа в условиях высокогорья на этом руднике.

Назначение и выплата пенсий работникам рудника производятся работодателем по месту выработки большей части льготного стажа и до достижения работником общеустановленного возраста выхода на пенсию за счет средств работодателя.

В случае ликвидации, реорганизации предприятия выплата пенсий лицам, выработавшим необходимый стаж работы в условиях высокогорья на золоторудном месторождении Кумтор, производится органами Социального фонда при условии капитализации и передачи средств, предназначенных на выплату этих пенсий.

Напомним, граждане КР выходят на пенсию по возрасту в 63 года - мужчины, в 58 лет - женщины.

URL: https://kaktus.media/493687