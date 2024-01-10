Председатель комиссии: Узбекистан возбудил дело в отношении Эмиля Жамгырчиева

По его словам, дело о незаконном пересечении границы Жамгырчиевым касается границы Узбекистана.

Алишер Эрбаев, председатель депутатской комиссии по представлению генерального прокурора Курманкула Зулушева о даче согласия на привлечение Эмиля Жамгырчиева к уголовной ответственности, прокомментировал решение комиссии.

Он подтвердил, что комиссия решила рекомендовать Жогорку Кенешу разрешить генпрокурору привлечь депутата к уголовной ответственности. По его словам, дело о незаконном пересечении границы Жамгырчиевым касается границы Узбекистана.

Эрбаев отметил, что доказательства и представленная следствием информация оказались достаточными, чтобы убедить членов комиссии, но из-за тайны следствия озвучить их не представляется возможным.

К тому же, добавил он, правоохранительные органы Узбекистана также возбудили дело по данному факту в отношении Жамгырчиева.

Отвечая на вопрос о возможном побеге депутата, Эрбаев сообщил, что прочел об этом ночью на сайте Kaktus.media, другой информацией не владеет.

Председатель комиссии подчеркнул, что статья, которую вменяют Жамгырчиеву, квалифицируется как менее тяжкая и предусматривает ограничение свободы на срок от одного до трех лет или штраф в размере 500-1 000 расчетных показателей (50-100 тыс. сомов).

Напомним, генпрокурор направил в ЖК представление, согласно которому Жамгырчиева подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 378 часть 1 "Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики" УК КР. Курманкул Зулушев просил парламент дать согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности. ЖК создал комиссию по данному вопросу. Депутат Султанбай Айжигитов взял самоотвод, вместо него в комиссию вошла Винера Раимбачаева. Председателем комиссии избран Алишер Эрбаев.

9 января комиссия завершила свою работу и рекомендовала ЖК дать согласие на привлечение Жамгырчиева к уголовной ответственности. Сам депутат планировал дать пресс-конференцию, но пропал.



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