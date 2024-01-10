Учеников старших классов пригласили участвовать в олимпиаде по экономике

Финал пройдет 1-4 сентября в Греции.

Учащиеся 9-11-х классов могут принять участие во II Международной олимпиаде по экономике, которую проведет Университет Центральной Азии. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его данным, олимпиада пройдет в два тура. Первый — в онлайн-формате состоится 19-22 февраля. Длительность 40 минут, 25 тестовых вопросов. Второй — при личном участии школьников в Бишкеке, в апреле. Финал пройдет 1-4 сентября в Греции.

Учителям школ необходимо зарегистрироваться для участия в олимпиаде до 30 января.



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