Мораторий на проверки бизнеса: президент обещает защиту предпринимателям

Президент призвал представителей малого и среднего бизнеса сообщать ему о необоснованных проверках.

Об этом Садыр Жапаров написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что подписал указ о введении временного запрета на проверки предпринимателей.

«Согласно документу, до 31 декабря текущего года проверки субъектов предпринимательства и бизнеса государственными органами проводиться не будут (за исключением предприятий, в отношении которых возбуждено уголовное дело). Мера направлена на обеспечение экономической устойчивости деятельности предпринимателей и поддержки бизнеса. Если представители госорганов пришли с проверкой без какого-либо основания, без доказательств совершенного экономического преступления, вы можете связаться со мной через администрацию президента», — написал Садыр Жапаров и пообещал, что в таких случаях будут приняты меры.



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