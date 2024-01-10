ГКНБ: По факту легализации преступных доходов К.Асанбека задержан гражданин КР В.Р.Г.

Бишкек, "Саясат.kg". В.Р.Г. зная о преступной деятельности К.Асанбека, с 2016 года занимался приданием вида законности средствам добытых преступным путем...

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем со стороны К.Асанбека, 8 января 2024 года задержан гражданин КР «В.Р.Г.», которому предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 222 УК КР (легализации (отмывание) преступных доходов) и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

При этом установлено, что В.Р.Г. зная о преступной деятельности К.Асанбека, с 2016 года занимался приданием вида законности средствам добытых преступным путем, а также принимал совместное участие в строительстве следующих крупных объектов принадлежащих К.Асанбеку: банный комплекс «Березка», центр отдыха «Барс», центр отдыха «Каганат Ресорт», ТРЦ «Ордо» в г. Чолпон-Ата, а также коттеджей в жилом городке «Сейил».

В настоящее время, ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и возврату в доход государства имущества принадлежащего К.Асанбеку.