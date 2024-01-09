В Кыргызстане в 2023 году с помощью видеокамер найдены более 800 преступников

С помощью видеокамер в 2023 году раскрыто около 3 тысяч преступлений.

Об этом сообщили в МВД КР.

В рамках реализации мероприятий по цифровизации деятельности органов внутренних дел, в целях выявления правонарушений и принятия оперативных мер в общественных местах установлено около 3 тысяч видеокамер. Из них более 800 подключены к Центру оперативного управления Службы

общественной безопасности МВД для онлайн-мониторинга. Более 100 камер подключены к системе распознавания лиц.

С помощью видеокамер в 2023 году найдены и задержаны более 800 разыскиваемых преступников, из них более 100 объявлены в международный розыск Интерполом, установлено нахождение около 150 без вести пропавших, пресечено около 200 драк.

В целях расширения зоны мониторинга общественной безопасности по инициативе МВД совместно с местными властями планируются установка соответствующего программного обеспечения и увеличение

количества камер наружного видеонаблюдения.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/283741/

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