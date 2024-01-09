Налоговая отправляет извещения о задолженности в «личный налоговый кабинет»

Для добровольного погашения задолженности предоставляется 15 календарных дней с момента вручения уведомления.

Государственная налоговая служба начала направлять налогоплательщикам извещения о задолженности через «личный налоговый кабинет» на сайте Cabinet.salyk.kg. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Если у налогоплательщика есть задолженность, извещение об обеспечении исполнения задолженности по налогам, неналоговым доходам и страховым взносам будет направлено через «кабинет налогоплательщика» без его согласия. После отправки извещения в электронном виде оно считается врученным по истечении пяти календарных дней с момента отправки, независимо от того, открыл ли налогоплательщик свой «личный налоговый кабинет» или нет.

«Для добровольного погашения задолженности предоставляется 15 календарных дней с момента вручения уведомления. Неуплата или неполное погашение в установленный срок приведет к взысканию суммы задолженности в соответствии с законодательством Кыргызстана. Это включает в себя бесспорное взыскание средств с банковского счета налогоплательщика, установление налогового поста, ограничение выезда, судебное взыскание и другие превентивные меры. Налогоплательщики также могут самостоятельно проверять наличие задолженности в своем «личном кабинете» на сайте Cabinet.salyk.kg», — говорится в сообщении.

Налоговая служба призывает регулярно проверять свой «личный налоговый кабинет», чтобы избежать начисления пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/283768/