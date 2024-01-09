Начался второй тур зимнего приема в университеты

Стартовал второй тур зимнего приема в высшие учебные заведения на 2023-2024 учебный год.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Регистрация для участия в отборе началась 8 января и завершится 10 января. Список рекомендованных к зачислению абитуриентов будет размещен 11 января, абитуриенты должны подтвердить свое намерение до 13 января.

По итогам первого тура зимнего ОРТ 219 абитуриентов были рекомендованы к зачислению. В результате 182 абитуриента подтвердили желание учиться.

В первом туре больше всего талонов подали в высшие учебные заведения:

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына – 68;

Ошский государственный университет – 52;

Американский университет в Центральной Азии – 27;

Академия государственного управления при президенте КР им. Ж. Абдрахманова – 25;

Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова – 12;

Международный медицинский университет – 12.

Напомним, с 2022 года в Кыргызстане в вузы можно поступать два раза в год: летом и зимой. В первый год 590 абитуриентов были зачислены на контрактные отделения 24 вузов. В 2023 году общереспубликанское тестирование для зимнего приема в вузы проходило с 24 по 30 ноября.



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