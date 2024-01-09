Смерть трехлетней девочки у стоматолога. Экспертизу планируют закончить на этой неделе

Там отметили, что все необходимые лабораторные анализы получены.

Экспертизу по причинам смерти трехлетней девочки в кабинете стоматолога частного медцентра планируют завершить на этой неделе. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы.

Там отметили, что все необходимые лабораторные анализы получены.

Ранее отец умершей девочки пожаловался, что эксперты затягивают с вынесением заключения.

Напомним, адвокат Канат Хасанов на своей странице в Facebook рассказал о случае смерти трехлетней девочки в кабинете стоматолога одной из частных клиник Бишкека. По его данным, отец привел ее туда, чтобы "почистить зубки". Девочке сделали общий наркоз, после которого она умерла.

По данному факту следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье 146 УК КР "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

"В настоящее время расследование продолжается. Назначены все необходимые экспертизы, направлены следственные поручения в ОУР и СОБ УВД района, допрошены свидетели. В ходе следствия будут учтены все доводы сторон и соблюден принцип неотвратимости от наказания. Подробности сообщим позже", - отметили в пресс-службе УВД.

Ранее в Минздраве создали комиссию во главе с советником министра. Деятельность клиники, куда обратились пострадавшие, до выяснения обстоятельств данного случая приостановлена. Дело находится на личном контроле министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

Директор медицинского центра, где в кабинете стоматолога умерла трехлетняя девочка, отстранен от работы на время расследования трагического случая до решения комиссии.



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