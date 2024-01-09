Ряд сельхозтоваров, ввозимых в Кыргызстан, освободили от уплаты НДС до конца года (список)

Соответствующее постановление подписано от 28.12.23 года № 718.



Председатель кабмина Акылбек Жапаров продлил срок освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте отдельных видов сельскохозяйственных товаров до конца 2024 года. Соответствующее постановление подписано от 28.12.23 года № 718.

Такое решение было принято в целях создания условий для развития различных форм экономической деятельности и защиты интересов национальной экономики, обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.

Так, ставка 0% налога на добавленную стоимость будет применяться на облагаемые поставки и облагаемый импорт следующих товаров:

- оплодотворенные яйца домашних кур для инкубации;

- солома и мякина зерновых;

- ячмень;

- овес;

- рыбные корма радужной форели;

- мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы, для кормления скота;

- отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур;

- остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса или жом сахарного тростника и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения;

- жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла;

- жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел;

- продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты;

- продукты для кормления сельскохозяйственных животных;

- домашний крупный рогатый скот живой прочий.

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