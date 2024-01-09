ГКНБ: Пресечен незаконный ввоз крупнорогатого скота из РК в КР

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время по данному факту начато доследственная проверка, направленная на установления обстоятельств и круг лиц...

ГКНБ КР в ходе оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение контрабандной деятельности на территории Таласской области выявлен незаконный ввоз крупнорогатого скота из соседнего государства в КР.

Так, 5 января 2024 года на территории приграничного села Копуро-Базар Таласского района Таласской области в местности «Чон-Кыя» сотрудниками ГКНБ КР совместно с ПС ГКНБ КР пресечён контрабандный ввоз КРС в количестве 50 голов (коровы, телята) из РК в КР гражданином «Т.Р.Э.».

В настоящее время по данному факту начато доследственная проверка, направленная на установления обстоятельств и круг лиц, по результатам которых будут приняты меры в соответствии с законодательством КР.