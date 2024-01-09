"Дженго убили?" Адвокат назвала сообщения в соцсетях провокацией неизвестных

Отметим, что подобная информация появляется не в первый раз.

Прошедшей ночью в соцсетях распространили информацию о том, что в СИЗО-1 Бишкека был убит криминальный авторитет Кадыр Досонов по прозвищу Дженго.

Отметим, что подобная информация появляется не в первый раз.

Kаktus.media связался с адвокатом Досонова Назгуль Суйунбаевой. Она заявила, что информация, распространяемая в социальных сетях кыргызстанского сегмента, не соответствует действительности.

"Мы подозреваем, что подобная ложная информация об убийстве Досонова специально подготовлена некими лицами, это намеренная провокация, и может быть, кто-то что-то планирует", - пояснила Суйунбаева.

Она отметила, что ее подзащитный содержится в изолированной камере СИЗО-1 Бишкека, к нему нет доступа практически ни у кого, кроме сотрудников спецучреждения.

Напомним, ранее Досонов был задержан по подозрению в организации жестокого избиения члена ОПГ в Оше. После ликвидации вора в законе Камчы Кольбаева (Камчы Асанбека) в Бишкеке Кадыр Досонов отрекся от криминального прошлого.





URL: https://kaktus.media/493624