В туалете частного дома нашли утопленное тело мужчины. Задержан подозреваемый

В Нарыне в туалете одного из частных домов обнаружили утопленное тело мужчины.

По подозрению в совершении убийства задержан его сын, сообщает УВД региона.

Уточняется, что в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что в выгребной яме найден труп. Оперативно-следственная группа, прибывшая на место, вызвала спасателей МЧС, чтобы достать тело.

Личность покойного установлена, им оказался местный житель 1970 года рождения.

По данным УВД, 11 ноября мужчина вышел из дома и не вернулся. Его супруга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. Были начаты поиски.

В ходе расследования по подозрению в убийстве был задержан сын пропавшего, 1997 года рождения. Он рассказал, что между ним и отцом произошла ссора, последний был пьян. В ходе выяснения отношений сын толкнул отца, который упал и ударился головой. Подозреваемый подумал, что мужчина скончался и решил утопить его тело в туалете.

Задержанный водворен в ИВС, следствие продолжается.



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