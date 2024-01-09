Более 13,3 тысячи кыргызстанцев легально трудоустроены за рубежом

Более 13,3 тысячи кыргызстанцев легально трудоустроены за рубежом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, ведомство прилагает все усилия для оказания содействия в безопасном трудоустройстве кыргызстанцев за рубежом.

«Сегодня легально можно трудоустроиться в России, Великобритании, Южной Корее и других странах мира. За год 13 тысяч 319 человек, в том числе 4,4 тысячи женщин, смогли трудоустроиться по линии министерства с гарантированной заработной платой и социальным пакетом. Все граждане прошли предвыездное обучение. Еще более 129 тысяч человек получили консультации по миграционным вопросам», — сообщили в Минтруда.



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