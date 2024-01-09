Более тысячи педагогов Кыргызстана обучили работе по российским стандартам

Работа ведется в рамках ознакомления педагогов с практиками отечественного образования.

Более тысячи педагогов Кыргызстана обучили работе по российским стандартам. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.

Отмечается, что свыше тысячи учителей из Кыргызстана прошли обучение в трех центрах открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, которые в прошлом году начали работу в Бишкеке, Баткене и Караколе. Занятия по повышению квалификации проводятся для педагогов, готовящихся к работе в новых школах, в которых обучение будет вестись по российским образовательным стандартам.

Проект по обучению преподавателей реализует по поручению российского министерства Башкирский государственный педагогический университет. Работа ведется в рамках ознакомления педагогов с практиками отечественного образования.

Первые учебные заведения, преподавание в которых будет вестись по российским стандартам, намерены запустить в Бишкеке, Баткене и Караколе. Образовательный процесс будет проводиться по российским стандартам с учетом местных особенностей, в том числе культуры и истории Кыргызстана.

Ректор БГПУ Салават Сагитов отметил, что новые школы будут методическими и образовательными центрами по продвижению русского языка в своих областях.

Первого сентября прошлого года президенты двух стран участвовали в церемонии закладки строительства первых трех российско-кыргызских школ. Всего запланировано возвести девять школ, в которых через пять лет будут учиться свыше 11 тысяч человек.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/283732/