ГКНБ КР: Выявил факты незаконных сборов на рынке «УСТА»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данному факту лиц.

ГКНБ КР в рамках создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства на рынке стройматериалов «УСТА» выявлены факты незаконного сбора денежных средств с арендаторов, не предусмотренных договором аренды, а также уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержан коммерческий директор рынка, осуществлявший обманным путем ежемесячные незаконные сборы денежных средств за аренду с каждого арендатора от 5000 до 50 000 сомов.

Более того, несмотря на достигнутые договоренности о снижении арендных платежей на 30%, администрация, с целью избежать снижения своих доходов и уклонения от уплаты налогов, обманным путем незаконно продолжило собирать с арендаторов дополнительные денежные средства, непредусмотренные договорами аренды. При этом, с отдельными арендаторами администрацией рынка не заключались договора аренды.

Указанными преступными действиями руководство рынка незаконно присвоило собранные с арендаторов денежные средства и уклонялось от уплаты налоговых и иных обязательных платежей в особо крупном размере в бюджет государства.

По результатам следственно-оперативных мероприятий 7 января 2024 года задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек коммерческий директор ОсОО «УСТА Билдинг» «М.М.М.».

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данному факту лиц.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости мошеннических действий и нарушения законодательства КР со стороны торговых рынков, создания различных фактов незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР.