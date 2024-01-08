Медики сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.

По оперативным данным, с 1 по 7 января текущего года по республике зарегистрирован 8 201 случай гриппа и ОРВИ. По сравнению с 52-й неделей прошлого года заболеваемость снизилась на 40,2%. 72% всех заболевших составляют дети до 14 лет.

Продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости COVID-19 в республике: регистрируется от двух до шести случаев в неделю, эпидситуация расценивается как стабильная.

"Среди госпитализированных больных с острыми респираторными заболеваниями в стационары по показаниям отбираются анализы на COVID-19, по лабораторным результатам положительным за неделю был один случай - в Оше", - пояснили в департаменте.



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