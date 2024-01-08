Минцифры предупредило о возможных сбоях в работе государственных сервисов

В связи с техническими работами возможны перебои в некоторых информационных системах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

Отмечается, что ГП "Инфоком" ведет работы по устранению возникающих сбоев. "При этом работа государственных сервисов прерываться не будет", - пообещали в ведомстве.

В Минцифры также сообщили о возобновлении работы Центров обслуживания населения (ЦОН) и межрегиональных отделов в штатном режиме - с 09:00 до 18:00 - по всей республике с 8 января. Там напомнили о возможности получения консультаций через колл-центр (119, звонок бесплатный) без посещения ЦОНа, а также об онлайн-регистрации в очереди через приложение EarlyOne и доступе более чем к 150 государственным услугам, включая различные справки и выписки, в приложении "Тундук".



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