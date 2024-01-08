В Кара-Балте 100-летнему ветерану ВОВ подарили новую квартиру

Полномочный представитель президента КР в области Канат Джумагазиев вручил ему ключи.

В Чуйской области старейший ветеран Великой Отечественной войны, 100-летний Кошкоро Джаманкулов, получил подарок от государства – новую квартиру. Полномочный представитель президента КР в области Канат Джумагазиев вручил ему ключи.

В церемонии вручения ключей присутствовали депутат Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев, аким Жайыльского района Торогелди Туркбаев, глава Суусамырского айыльного аймака Максат Сейткулов и другие. Аким района сообщил юбиляру о присвоении ему звания почетного гражданина.

Кошкоро Джаманкулов — инвалид ВОВ второй группы, родившийся в 1924 году, в настоящее время проживает в селе Кайсар со своим младшим сыном, невесткой и внуками. Семья аксакала впечатляет своим многочисленным составом: семеро детей, 31 внук и 58 правнуков.

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