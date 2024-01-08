За неделю в Кыргызстане выявлено более 16 тыс. нарушений ПДД

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.



С 1 по 7 января 2024 года сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР по предварительным данным было выявлено 16 195 нарушений правил дорожного движения.

Из них:

- 196 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

- 208 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

- 32 незаконное затемнение стекол автомобиля;

- 754 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

- 2 тыс. 80 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

- 7 случаев автохулиганство;

- 3 тыс. 442 случая превышения скоростного режима;

- 4 факта управления транспортом с подложными госномерами;

- кроме того, 9 тыс. 472 факта нарушения других правил дорожного движения:

- 1 тыс 91 автомобиль за нарушение правил дорожного движения водворен на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.

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